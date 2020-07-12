مصر تبدي استعدادها لاستضافة نصف ونهائي دوري أبطال أفريقيا

كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قدرة مصر على استضافة نصف نهائي ونهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما خرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من البطولة.

وكشف فضل، وفقًا لـ«في الجول»، عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة، قائلًا: «مصر دولة كبيرة وجاهزة، وعلمنا بنية الكاميرون في الاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية».

وتابع: «بالتأكيد نحن جاهزون لاستضافة المتبقي من دوري الأبطال، لكن لابد من موافقة الجهات السياسية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة».

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف مباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.