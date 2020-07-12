«فورمولا 1»: هاميلتون يفتتح سجل انتصارات 2020 بسباق جائزة ستيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 05:41 مساء
لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس. (تويتر)

توج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الأحد، بسباق جائزة ستيريا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وبهذا الفوز، استعاد هاميلتون توازنه في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعد بداية محبطة للموسم الذي بدأ متأخرا بسبب وباء فيروس كورونا.

وحقق سائق فريق مرسيدس فوزه الـ85 في مسيرته، وفقًا لموقع «كورة»، ولم يتمكن أي سائق من تحديه، بعد أن بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول على مضمار ريد بول رينج في سبيلبيرج بالنمسا، البالغ طوله 4318 كيلومترا.

وحافظ فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون في فريق مرسيدس، بصدارته لترتيب السائقين بعدما احتل المركز الثاني، بينما جاء ماكس فيرستابين، سائق ريد بول، في المركز الثالث.

وتواصلت البداية الكارثية لفريق فيراري هذا الموسم بعدما اصطدم تشارلز لوكلير بزميله سيباستيان فيتيل في اللفة الأولى، ليخرج الثنائي من السباق.

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