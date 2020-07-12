إلغاء مباراة في البرازيل بسبب 14 حالة «كورونا»

ألغت السلطات واحدة من أشهر مباريات كرة القدم بجنوب البرازيل، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاقها، بعد إصابة 14 لاعبًا من أحد الفريقين بفيروس «كورونا».

اُستُؤنفت منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا في 8 من يوليو بإقامة 4 مباريات، من بينها المواجهة التي فاز بها «شابكوينسي» 2-0 على ضيفه «أفاي»، وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين، اليوم الأحد، لكن المباراة أُلغيت بناء على أوامر من وزارة الصحة في الولاية، وفقًا لما ذكره موقع «24» الدولي.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: «هناك 14 حالة مؤكدة بكوفيد 19 في أحد الفريقين، ومن الضروري على كل اللاعبين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة».

ولم تكشف الفريق الذي يضم الحالات الإيجابية، لكن موقع «غلوب سبورت» البرازيلي، ذكر أنه «شابكوينسي»، ولم يعلق النادي على التقرير.