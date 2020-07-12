غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»

الفرنسي أنطوان غريزمان (أرشيفية : الإنترنت)

انتهى نادي «برشلونة» الإسباني من إجراءات الكشف على لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي تعرض للإصابة في مباراة مضيفه «بلد الوليد» مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ليفجر التقرير الطبي صدمة جديدة في مشوار غريزمان مع الـ«بارسا».

وقال «برشلونة» عبر موقعه الرسمي: «إن الاختبارات التي أجراها غريزمان صباح اليوم الأحد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في فخذ قدمه اليمنى، وأكدت التقارير الطبية أن عودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه»،يأتي هذا وسط أنباء حول غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

غريزمان شارك في فوز «برشلونة» على «بلد الوليد» بهدف، حيث لعب الشوط الأول كاملًا قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني ليشارك الأوروغوياني لويس سواريز بدلًا عنه ليساهم في اللقاء الذي جاء بمثابة حفظ ماء الوجه لجميع أفراد منظومة النادي الكتالوني وعلى رأسهم المدير الفني سيتيين كيكي الذي قدم نتائج متواضعة عقب العودة لأداء المباريات وسط أزمة تفشي فيروس «كورونا».

ويحتل «برشلونة» حاليًا المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف «ريال مدريد» المتصدر، مع تبقي مباراتين للبارسا في الليغا أمام كل من «أوساسونا» و«ديبورتيفو ألافيس» يومي الأربعاء والأحد المقبلين، بينما انضم غريزمان لقائمة المصابين لـ«برشلونة»، التي تضم كلًا من الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والبرازيلي آرثور، بجانب الهولندي فرانكي دي يونغ.