مدرب أتلانتا يقترح قطع أذرع لاعبيه بعد التعادل مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 10:43 صباحا
مدرب أتلانتا جيان بييرو غاسبريني (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث مدرب أتلانتا، جيان بييرو غاسبريني، بشكل دموي، بعد تعادل فريقه بهدفين مع مستضيفه يوفنتوس في الدوري الإيطالي ضمن الأسبوع الثاني والثلاثون، أمس السبت، حيث قال «أن الطريقة الوحيدة أمام اللاعبين لتجنب احتساب ركلات جزاء ضدهم، بسبب لمس الكرة باليد وفقاً للوائح الحالية هو قطع أذرعهم»، واحتسبت ركلتا جزاء ضد أتلانتا من لمستي يد، مما سمح ليوفنتوس المتصدر بتعويض تأخره مرتين.

وكانت لمستا اليد غير متعمدتين، لأن الكرة كانت قريبة للغاية من مارتن دي رون أولاً ثم لويس موريل، لكن بسبب وضع ذراعيهما، لم يكن أمام الحكم أي خيار سوى احتساب ركلة جزاء في كل مرة، وقال غاسبريني: «حسناً، هذه هي اللوائح على الأقل في إيطاليا، ماذا نفعل، هل نقطع أذرع اللاعبين؟»، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف: «هذه ليست أول ركلة جزاء تحتسب ضدنا بهذه الطريقة، هل يتم تفسير اللوائح بهذه الطريقة في أي بطولة دوري أخرى في العالم؟ يجب علينا تغيير طريقة تفسير اللوائح، أبلينا بلاءً حسناً أمام متصدر الدوري، سعيد للغاية بالأداء، ومحبط جداً لعدم فوزنا».

وأكد غاسبريني أن حتى لو كان أتالانتا قلص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط، فإنه لم يكن ليحرز اللقب، قائلا «اللقب لا يمكن أن يفلت من يوفنتوس، أعتقد أن الدوري الإيطالي لم يعد له أي تاريخ الآن، لكن بالنسبة لنا كان سباقاً جميلاً وطريقة لاختبار أنفسنا من أجل دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث نرغب في ترك انطباع جيد في المستقبل القريب».

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