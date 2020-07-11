فخ كاميروني لـ«كاف»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 08:07 مساء
درع دوري أبطال أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أبلغ الاتحاد الكاميروني لكرة القدم نظيره الأفريقي «الكاف» عدم رغبته في استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا المتبقية وذلك بحسب تقرير قنوات «بي إن سبورت».

«كاف» لم يعلن هوية الدولة التي ستستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومنح مؤخرًا فرصة للكاميرون أن تدرس الموقف وترد قبل صدور التقرير الإخباري الصادر اليوم السبت، الذي سيسبب أزمة لـ«كاف» حال تحققه على أرض الواقع.

وقالت شبكة «بي إن سبورت»: «حصلنا من مصادر مطلعة على معلومات تؤكد أن مدينة دوالا الكاميرونية لن تحتضن مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بسبب الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا في الكاميرون».

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف ينتظر حتى الحصول على الاعتذار الرسمي من الكاميرون، ثم التفكير في البدائل.

وسائل إعلام مغربية أفادت في وقت سابق، بأن المسؤوليين في الاتحاد الأفريقي يفكرون في إسناد إقامة مباريات دوري الأبطال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يقابل فريق «الرجاء البيضاوي» المغربي نظيره «الزمالك» المصري، فيما يقابل «الأهلي» المصري نظيره «الوداد البيضاوي» المغربي في مباراة تقام بنظام خروج المهزوم من لقاء وحيد، أما النهائي فسيكون أيضًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء من مباراة واحدة.

أما عن نصف نهائي «الكونفدرالية» فيلعب الفريق المصري الثالث «بيراميدز» ضد حوريا «كوناكري» الغيني، بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية أخرى.

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