أبواب موصدة تنتظر دوري أبطال أوروبا فور العودة

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، الخميس الماضي، أن استئناف الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، سيقام خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير.

وأعلن ويفا في بيان أنه «على ضوء الوضع الحالي، شعرت اللجنة التنفيذية في ويفا أنه من الحكمة أن تقام جميع مباريات ويفا خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

كما أكد الاتحاد القاري أن مباريات الاياب المتبقية من الدور ثمن النهائي ستقام في ملاعب الاندية الخاصة بها وليس في ملاعب محايدة في البرتغال.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس المقبل، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.