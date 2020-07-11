وفاة أسطورة جديدة في المنتخب الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 01:55 مساء
جاك تشارلتون (أرشيفية : الإنترنت)

توفي أسطورة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي جاك تشارلتون عن عمر يناهز 85 عاماً، ويعتبر جاك تشارلتون هو شقيق السير بوبي تشارلتون أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت: «أن جاك تشارلتون توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 85 عاماً».

وكان جاك تشارلتون لعب بقميص ليدز يونايتد 773 مباراة كرقم قياسي في النادي الإنجليزي، كما أن جاك تشارلتون كان أحد أساطير المنتخب الإنجليزي وحقق معهم لقب كأس العالم في العام 1966.

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