أميركا الجنوبية تعيد كوبا ليبرتادوريس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 12:30 مساء

 

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» استئناف كوبا ليبرتادوريس، اعتباراً من سبتمبر المقبل، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد، وأفاد الاتحاد في بيان: «كوبا ليبرتادوريس الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 15 سبتمبر، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم كوبا سوداميريكانا اعتباراً من 27 أكتوبر».

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني، أليخاندرو دومينغيز، قوله: «الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع، وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلاً»، حسب ما نقلته «فرانس برس».

وأضاف «بالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر، و2 من ديسمبر، وربع النهائي في 9 من ديسمبر و16 منه، على ان يقام نصف النهائي في 6 من يناير».

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنهما ستقامان في النصف الثاني من يناير المقبل.

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