الإعلان عن موعد انطلاق الدوري الفرنسي الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 06:20 مساء
باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي. (أرشيغية : إنترنت)

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الخميس، أجندة منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2020-2021، وذلك بعد إلغاء الموسم الجاري في 30 أبريل الماضي بعد توصية حكومية بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

وأشارت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة»، إلى أن الجولة الأولى من المسابقة ستنطلق يومي 22 و23 أغسطس المقبل. وتبقى أبرز المواجهات بين باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد ميتز، وبوردو ضد نانت، ونيس ضد لانس، وسانت إيتيان ضد مارسيليا، وموناكو ضد ريمس، ومونبلييه ضد ليون.

واعتمدت الرابطة، تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري المحلي الموسم الجاري، وتأهل أولمبيك مارسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا، وفريق ليل للدوري الأوروبي.

وهناك بطاقتان مؤهلتان للدوري الأوروبي بين أندية ريمس ونيس وليون وسانت إيتيان، سيتم تحديدهما بناء على مباراتي نهائي كأس الرابطة وكأس فرنسا، بعد أن تحدد لهما يومي 24 و31 يوليو الجاري.

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