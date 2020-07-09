يوفنتوس يخطط لضم مهاجم أرسنال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 04:53 مساء
لاكازيت وأوباميانج. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس قررت التوقيع مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، في حال فشل التعاقد مع البولندي أركاديوش ميليك، بسبب المطالبات المالية المرتفعة من جانب ناديه نابولي.

وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، اليوم الخميس، وفقًا لـ«في الجول» إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لليوفي، يريد ضم لاكازيت إلى صفوف فريقه، ليشارك الثنائي ديبالا ورونالدو الهجوم.

ومن المتوقع أن يوافق أرسنال بسهولة على بيع لاكازيت بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن الجابوني بيير أوباميانج في طريقه للبقاء والتجديد لفترة أطول.

في المقابل، يبقى ميليك هدف السيدة العجوز هذا الصيف بطلب من ماوريزيو ساري، لكن إدارة نابولي ترفض بشدة بيع المهاجم إلى يوفنتوس بالدخول في صفقة تبادلية بين الطرفين.

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