وكيل دي بروين يحسم الجدل حول رحيله عن مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي دي بروين. (تويتر)

كشف باتريك دي كوستر، وكيل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين، حقيقة رحيل اللاعب البلجيكي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال دي كوستر، في تصريحات أبرزتها «ذا صن»، وفقًا لـ«كورة»: «رحيل دي بروين عن السيتي؟ ما زال لديه عقد مدته 3 سنوات مع فريق من الكبار، ويتواجد في نادٍ ومدينة يشعر معهما بالارتياح والتقدير».

وأوضح: «بالطبع هناك اهتمام من أندية أخرى بالحصول على دي بروين، لكنه لا يفكر في الانتقال الآن، و90% مما يقال عنه مجرد هراء"»، متابعًا: «هناك دائمًا اهتمام غير رسمي بأي لاعب جيد في عالم كرة القدم، سواء كان هذا دي بروين أو ميسي أو كريستيانو أو غريزمان».

يذكر أن عديد التقارير زعمت أن دي بروين قد يرحل عن المان سيتي، إذا تأكد عدم مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.