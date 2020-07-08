صلاح يقود ليفربول لتحقيق الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

النجم المصري محمد صلاح. (تويتر)

حقق ليفربول الفوز أمام مضيفه برايتون، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، فيما قلص لياندرو تروسارد الفارق، بتسجيله هدفا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل صلاح تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (المتصدر).

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن ليفربول، كسر صياما عن التسجيل خارج أرضه دام 7 ساعات و47 دقيقة لعب، عن طريق هدفين جاءا في غضون 127 ثانية.

ويريد ليفربول مواصلة تحقيق الانتصارات من أجل كسر الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة من قبل فريق واحد بموسم واحد، والذي يحمله حاليا مانشستر سيتي، علما بأنه ضمن إحراز اللقب للمرة الأولى في الأعوام الثلاثين الأخيرة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه بلقب البطولة هذا الموسم منذ الشهر الماضي، إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي تلقى خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.