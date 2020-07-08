«سواريز» جديد في إيطاليا.. إيقاف لاعب لاتسيو بسبب «عضة»

إيقاف لاعب لاتسيو بسبب «عضة». (إنترنت)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف مدافع فريق لاتسيو، باتريك، لمدة أربع مباريات وتغريمه ماديا، بسبب عض جوليو دوناتي في مباراة النسور أمام ليتشي أمس.

وأصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وفقًا لموقع «جول» حكمها بشأن عضة باتريك لدوناتي في مباراة لاتسيو وليتشي أمس.

وقام لاعب برشلونة السابق بعض ذراع دوناتي أثناء حديث الأخير وزملائه مع الحكم، وأثبتت تقنية الـ«VAR» ما فعله باتريك، مما أدى إلى طرده من الملعب قبل النهاية بدقائق.

وتم تغريم اللاعب عشرة آلاف يورو، وسيغيب عن المباريات الأربع القادمة للاتسيو في الدوري الإيطالي ضد ساسولو وأودينيزي وكالياري، ويوفنتوس التي بنسبة كبيرة ستحدد بطل المسابقة.

واقعة باتريك شبيهة لما حدث في 2014 بمونديال البرازيل بين لويس سواريز مهاجم أوروغواي، الذي التهم كتف جورجيو كيليني، وتمت معاقبته بالإيقاف لمدة عشر مباريات وأربعة أشهر عن ممارسة أي نشاط أو المشاركة في التدريبات.