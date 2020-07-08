حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : إنترنت)

أكد المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاماً) المحترف بصفوف ميلان أن فريقه كان سيتوج بلقب الدوري الإيطالي إذا انضم للفريق في بداية الموسم، وذلك عقب الفوز (4-2) على المتصدر يوفنتوس، حيث تفاخر المهاجم السويدي، الذي عاد إلى ميلان في يناير الماضي، بتسجيله الهدف الأول الذي شق انتفاضة ميلان أمام يوفنتوس، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كما ألمح زلاتان بأنه لن يمدد عقده بعد انتهاء الموسم الحالي، قائلا «هذا ليس سراً، أنا كبير في السن لكنه مجرد رقم، أريد الشعور بأنني لا زلت حياً في المنافسة، وأود الاستمرار في اللعب، لا أملك نفس القدرات البدنية كالسابق، لكن يمكنني التغلب على ذلك بذكائي»، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن اللاعب الدولي.

وأضاف «أنا آسف لأنني حضرت في منتصف الموسم، إذا كنت هنا منذ اليوم الأول لفزنا باللقب، أنا رئيس ومدرب ولاعب لكنني أحصل على راتب لاعب فقط، وهذا الجانب السلبي».

وأكمل «كان المشهد سيصبح رائعاً إذا كانت المدرجات ممتلئة، أمامي شهر واحد للاستمتاع، وبعدها ستكون الأمور خارج سيطرتنا، وأعتذر للجماهير لعدم الالتقاء بهم شخصياً، كان من الممكن أن يشاهدونني بشكل مباشر لآخر مرة، اقرأ ما بين السطور».

وترك إبراهيموفيتش تأثيراً كبيراً في ميلان، الذي نال آخر لقب بالدوري في 2011، حيث خسر الفريق مرتين فقط منذ وصوله، وصعد للمركز الخامس بعد أن كان في المركز 14 في مرحلة سابقة.