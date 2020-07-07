الدوري البرازيلي يعود 9 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 11:58 صباحا

حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، 9 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الدوري المحلي، في خطوة أثارت معارضة سلطات إقليمية، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو دي جانيرو، أول منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً من «كوفيد 19» على صعيد الإصابات حول العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 65 ألف حالة وفاة مما يقارب 1.6 مليون إصابة معلنة، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وأكد حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، أن الأندية التابعة لولايته لن تشارك في البطولة الوطنية قبل الانتهاء من بطولاتها الإقليمية المعلقة منذ منتصف مارس الماضي، قبل ثلاث مراحل من النهاية.

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