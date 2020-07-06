توتنهام يقتنص الفوز من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حقق فريق توتنهام، انتصارا هاما على حساب نظيره إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، حتى سجل مايكل كين مدافع إيفرتون هدف توتنهام الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24، وحاول بعدها لاعبو إيفرتون تعديل النتيجة ، لكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق هاري كين بهدف نظيف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 48 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.