سيميوني يبرئ الـ«فار» من تهمة الانحياز لـ«ريال مدريد»

المدير الفني لفريق «أتلتيكو مدريد» الأرجنتيني دييغو سيميوني (تويتر)

دافع المدير الفني لفريق «أتلتيكو مدريد»، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، ووصفها بأنها الأكثر عدلًا وإنصافًا، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول استخدام هذه التقنية في الدوري الإسباني.

وأوضح سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، قبيل مواجهة سيلتا فيغو غدًا في الليغا، وفقًا لـ«في الجول»: «تقنية الفيديو تكشف كل شيء.. قبل ذلك، لم تكن لدينا إمكانية رؤية بعض المواقف، وبالتالي الحكم يمكن أن يخطئ».

وقال: «لكن مع وجود الفار هذا أكثر إنصافًا، ويكون الأمر كذلك مع الفرق التي تفوز، فإذا حصلوا على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر، كما هو الحال مع ريال مدريد».

وأثير الجدل حول تقنية الفيديو المساعد بعدما حصل النادي الملكي في آخر مباراتين في الليغا على ركلتي جزاء كانتا سببًا في فوز الفريق خلال المواجهتين.