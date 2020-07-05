«فورمولا وان»: بوتاس يخطف المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 10:13 مساء
بوتاس يخطف المركز الأول في جائزة النمسا الكبرى. (تويتر)

حقق سائق «مرسيدس» الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز، الأحد، في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لـ«الفورمولا وان»، التي انطلقت من دون جمهور، بعد تأخير أشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وتقدم بوتاس على شارل لوكلير «فيراري» من موناكو، والبريطاني لاندو نوريس «ماكلارين»، بينما حل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس» رابعًا، رغم عبوره خط النهاية ثانيًا، لكنه تراجع بسبب عقوبة خمس ثوانٍ فُرضت عليه بسبب احتكاك خلال السباق مع سائق «ريد بول» التايلاندي ألكسندر ألبون.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة منتصف مارس الماضي من أستراليا، لكن انطلاقها أُرجئ بسبب «كوفيد-19» الذي تسبب بإلغاء وتأجيل عديد السباقات، قبل الانطلاق اليوم من النمسا أمام مدرجات خالية من المشجعين، وفي ظل إجراءات صارمة شملت تغيير الصيغة المعتادة للاحتفالات بعد نهاية السباق.

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