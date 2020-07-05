محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في فوز ليفربول على أستون فيلا

محمد صلاح. (تويتر)

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره أستون فيلا بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

في الشوط الثاني من عمر المباراة نجح ساديو ماني في تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 71، قبل أن يسجل الشاب كورتيس جونز الهدف الثاني في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يصل ليفربول «بطل اللقب» إلى النقطة 89، فيما يوجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

ودخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أسهم بـ100 هدف من 116 مباراة له في المسابقة «73 هدفا، 27 أسيست»، ليصبح أسرع لاعب غير إنجليزى يسهم بـ100 في تاريخ البريميرليغ، وثاني أسرع لاعب بعد آلان شيرر، الذي أسهم بـ100 هدف في 100 مباراة.