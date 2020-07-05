الريال يقترب من حسم لقب الدوري الاسباني بالفوز على أتلتيك بيلباو

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني. (تويتر)

حقق فريق ريال مدريد، فوزا هاما وصعبا على مضيفه أتلتيك بيلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

في الدقيقة 73 سجل ريال مدريد هدفه عن طريق سيرجيو راموس، بعد ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو، إثر تدخل ضد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

بتلك النتيجة يبتعد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة، حيث يحتاج رجال زين الدين زيدان للفوز بثلاث مباريات من الأربع المتبقية ليضمن لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية منذ 2012، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الثامنة بالجدول برصيد 48 نقطة.