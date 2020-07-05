انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد من النمسا

البريطاني لويس هاميلتون لحظة فوزه بسباق جائزة المجر الكبرى، 4 أغسطس 2019. (أ ف ب)

انطلقت اليوم الأحد بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2020 بتأخر نحو أربعة أشهر عن موعدها بسبب فيروس «كورونا المستجد»، في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينغ، التي طبع بدايتها تباين السائقين حيال حركة الركوع الداعمة لمناهضة العنصرية.

وتصدر سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، وفقَا لوكالة الأنباء «فرانس برس» خط الانطلاق أمام الهولندي ماكس فيرشتابن «ريد بول»، بينما اكتفى زميل الأول، بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الباحث عن معادلة الرقم القياسي للألماني مايكل شوماخر «7»، بالانطلاق من المركز الخامس بعد عقوبة إرجاع ثلاثة مراكز عند خط الانطلاق.

وقبل بداية السباق، جثا 14 سائقا أبرزهم هاميلتون على ركبة واحدة، في دعم لحركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة)، في حين ارتأى آخرون أبرزهم سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وفيرشتابن عدم القيام بذلك. وارتدى السائقون قمصانا كتبت عليها عبارة «أنهوا العنصرية».