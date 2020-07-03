سيتي يفسد فرحة ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 12:04 صباحا
جانب من مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي (إنترنت)

في الوقت الذي استقبل فيه فريق مانشستر سيتي منافسه ليفربول عبر ممر شرفي أكرمه من ناحيه أخرى بالنتيجة عندما فاز عليه برباعية نظيفة مع الرأفة، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب الاتحاد مقر السيتي.

وجاء استقبال السيتي لضيفه ليفربول على ملعبه الاتحاد كونه بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» احتفالا بتكريمه على انجاز اقتناص البطولة الكبرى بعد غياب 30 عاما عن قلعة «الريدز».

المباراة كانت بالنسبة لرجال ليفربول مباراة احتفالية لكن خطط الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي وحامل لقب أخر نسختين أفسدت فرحة واحتفالات ليفربول موجها لنظيره الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول ضربة موجعة في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

افتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينغ وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45، وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66، وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه.

ممر مانشستر سيتي الشرفي لليفربول (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة