صلاح قائدا لليفربول أمام مانشستر سيتي

مباراة سابقة بين ليفربول ومانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الفائز مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» بعد غياب 30 عاما الاستمرار في الاعتماد على الجناح المصري محمد صلاح.

وينوي كلوب الدفع بصلاح للمشاركة بشكل أساسي في مواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الخميس في اللقاء المنتظر أن يتحول إلى كرنفال احتفالي بلاعبي «الريدز» كونه أول ظهور لهم بعد حسم اللقب بشكل رسمي، وفقا لما أعلنته صفحة ليفربول عبر «فيسبوك».

ويستمر الاعتماد من جانب كلوب على محمد صلاح بعدما تألق في الفوز بالجولة الماضية أمام برايتون كما يواصل اللاعب المصري سعيه من أجل المنافسة على لقب هداف المسابقة الذي حققه خلال الموسمين الماضيين، لذا يرفض كلوب عمل تعديلات في تشكيل الفريق ومنح صلاح وزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني للدخول في منافسة على لقب هدافي الدوري الإنجليزي بقوة.

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعدما خسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية أمام تشيلسي، وأصبح الفارق 23 نقطة مع البطل الجديد للمسابقة.

تكون تشكيل ليفربول من: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جو جومز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

وتكون تشكيل مانشستر سيتي من: إيدرسون، كايل وواكر، إيريك غارسيا، إيمريك لابورت، بنجامين ميندي، رودريغو، جوندوجان، دي بروين، فيل فودين، غابريل جيسوس، رحيم ستيرلينغ.