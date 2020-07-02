الدوري المصري يعود 7 أغسطس

حامل اللقب الأهلي في لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الدوري المحلي الممتاز سيستأنف نشاطه في السابع من أغسطس، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مدير لجنة المسابقات بالاتحاد حسام الزناتي «إن استئناف البطولة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما يتم إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من السابع من أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه»، وفقا لما نقلته صفحة الاتحاد على «فيسبوك».

واضاف الزناتي «سيتم الكشف عن جدول هذه المرحلة فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيداً لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسمياً قبل الإعلان عنه خلال أيام».