إنتر ميلان يحقق رقما غائبا منذ 17 عاما بفوزه على «بريشيا» بسداسية

مباراة إنتر ميلان و«بريشيا» في الدوري الإيطالي. (تويتر)

حقق «إنتر ميلان»، فوزًا كاسحًا على ضيفه «بريشيا»، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار الجولة 29 من عمر الدوري الإيطالي.

سداسية «إنتر» حملت توقيع آشلي يونغ، أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء، دي أمبروزيو، روبرتو غاليارديني، كريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا، في الدقائق 5 و20 و45 و52 و83 و88.

بهذه النتيجة رفع «إنتر» رصيده إلى 64 نقطة بالمركز الثالث، ليقلص الفارق مع المتصدر «يوفنتوس» إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد «بريشيا» عند 18 نقطة بالمركز الأخير.

وقالت شبكة «أوبتا»، وفقًا لكورة، إن «إنتر» سجل 6 أهداف عن طريق 6 لاعبين مختلفين في نفس المباراة بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مباراته ضد «ريجينا»، في 22 نوفمبر 2003، أي منذ 17 عامًا.