إنتر ميلان يحقق رقما غائبا منذ 17 عاما بفوزه على «بريشيا» بسداسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:28 مساء
مباراة إنتر ميلان و«بريشيا» في الدوري الإيطالي. (تويتر)

حقق «إنتر ميلان»، فوزًا كاسحًا على ضيفه «بريشيا»، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار الجولة 29 من عمر الدوري الإيطالي.

سداسية «إنتر» حملت توقيع آشلي يونغ، أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء، دي أمبروزيو، روبرتو غاليارديني، كريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا، في الدقائق 5 و20 و45 و52 و83 و88.

بهذه النتيجة رفع «إنتر» رصيده إلى 64 نقطة بالمركز الثالث، ليقلص الفارق مع المتصدر «يوفنتوس» إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد «بريشيا» عند 18 نقطة بالمركز الأخير.

وقالت شبكة «أوبتا»، وفقًا لكورة، إن «إنتر» سجل 6 أهداف عن طريق 6 لاعبين مختلفين في نفس المباراة بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مباراته ضد «ريجينا»، في 22 نوفمبر 2003، أي منذ 17 عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
«ذا غارديان» تكشف تفاصيل مفاوضات فتح المنشآت النفطية
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استغاثة عاجلة من لجنة مكافحة «كورونا» في سبها