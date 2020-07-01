إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب

إبراهيموفيتش ينفعل في إحدى المباريات (أرشيفية : الإنترنت)

يعود المهاجم السويدي الأسطوري زلاتان إبراهيموفيتش لقيادة فريقه ايه سي ميلان الإيطالي بعد أن تواجد في قائمة فريقه بعد تعافيه من إصابة في الساق وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في ربلة الساق خلال التدريبات في مايو الماضي ولم يشارك مع فريقه في أي مباراة منذ عودة منافسات الكالتشيو بعد فترة التوقف التي سببتها جائحة كورونا.

وأعلن المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سبال المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي وضمت قائمة ميلان في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، بيجوفيتش، أنطونيو دوناروما، وفي الدفاع: كالابريا، كونتي، جابيا، هيرنانديز، كايير، لاكسالت، رومانيولي، وفي الوسط: بن ناصر، بيليا، بونافينتورا، تشالهانوجلو، كيسي، كرونيتش، باكيتا، ساليميكرس، وفي الهجوم: كاستيخو، إبراهيموفيتش، لياو، مالديني، ريبيتش، بحسب وكالات الأنباء.

ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد سبال في المرتبة الأخيرة برصيد 18 نقطة وتعد المباراة سهلة نسبيا للميلان، ومناسبة أيضا لعودة إبراهيموفيتش الذي انضم مؤخرا في فترة الانتقالات الشتوية لعمل مغامرة جديدة من مغامراته.