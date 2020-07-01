مانشستر يونايتد يواصل الزحف نحو الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:30 مساء
مباراة مانشستر يونايتد و برايتون (إنترنت)

واصل مانشستر يونايتد انتصاراته وثلاثياته في «البريميير ليغ» بعد أن فاز خارج قواعده على برايتون آند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

دخل لاعبو اليونايتد للاستراحة متقدمين بهدفين جاءا عن طريق اللاعب الواعد ميسون جرينوود، والبرتغالي النجم برونو فرنانديز في الدقيقتين 16 و29 على الترتيب، وفي الشوط الثاني عاود فرنانديز زيارة الشباك مجددا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمانشستر في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة.

نجح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في الانتصار الثاني في «البريميير ليغ» ليصبح رصيدهم 52 نقطة في المركز الخامس واستمر في التقدم نحو أمل خطف إحدى بطاقات دوري الأبطال التي لا يفصله عنها مؤقتاً سوى نقطتين فقط، مع تبقي 6 جولات على نهاية السباق، فيما يحتل برايتون المركز الـ15 برصيد 33 نقطة بعد أن تلقى خسارته الثالثة عشر هذا الموسم.

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