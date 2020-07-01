مدرب برشلونة يبدأ الاستسلام أمام قدرات ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 10:40 صباحا
مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (إنترنت)

وصف المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين، التعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين، على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليغا»، بالمؤسف، بينما أقر بأن الأمور تصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت على فريقه في صراعه على اللقب مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

وفي تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء، حث سيتيين لاعبيه على ضرورة مواصلة العمل، رغم احتمال زيادة الفارق مع الريال إلى 4 نقاط في حالة فوزه على ضيفه خيتافي في ختام الجولة، بينما نفى وجود أي مشاكل حول منصبه، بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مختلفة عن كالة الأنباء الإسبانية.

وقال كيكي «الأمر مؤسف، لأن الوضع يصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنا، التفريط في هذه النقاط يعني ابتعاد اللقب عن أيدينا، ولكن علينا مواصلة العمل، قمنا بإجراء بعض التغييرات، وفكرنا في أكثر من طريقة للعب».

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