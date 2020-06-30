«شباب يوفنتوس» يُعيد بيرلو إلى الملاعب

النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم السابق لكرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو، البالغ 41 عامًا، سيتولى أولى مهامه التدريبية مع فريق ما دون 23 عاما لناديه السابق يوفنتوس.

وحسب شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، فإن بيرلو، سيتولى تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، الذي يخوض منافسات الدرجة الإيطالية الثالثة، بديلًا من المدرب الحالي فابيو بيكيا، ابتداءً من الموسم المقبل، ضمن جهاز فني مكوّن من روبرتو بارونيو، المدرب الحالي لفريق نابولي تحت 19 عامًا.

وحقق بيرلو خلال مسيرته سلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2006 مع الأزوري، ودوري أبطال أوروبا مع ميلان 2003 و2007، إلى جانب لقب الدوري الإيطالي ستّ مرات، قبل أن ينال شهادة في التدريب في سبتمبر العام 2018.

وأعلن بيرلو في نوفمبر العام 2017 اعتزاله كرة القدم، بتغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: «مغامرتي مع نيويورك انتهت، ولكن أيضًا مشواري كلاعب محترف، أشكر كل فريق كان لي شرف اللعب في صفوفه وكل زميل كنت سعيدًا باللعب معه».