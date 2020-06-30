برشلونة: 72 مليون يورو قيمة انتقال ميلو لليوفنتوس

البرازيلي آرثر ميلو (إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم انتقال لاعب خط وسطه البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة قيمتها 72 مليون يورو على الأقل.

وقال بطل إسبانيا في بيان له: «توصل ناديا برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب آرثر ميلو، سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كحوافز ومكافآت»، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

ولم يتطرق برشلونة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، والذي كانت التقارير تشير إلى أن انتقاله من يوفنتوس إلى النادي الكتالوني، سيكون جزءاً من صفقة تعاقد السيدة العجوز مع آرثر.