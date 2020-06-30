طعن وسرقة لاعب ليفربول السابق

أندريه ويسدوم (أرشيفية : الإنترنت)

تعرض لاعب نادي ليفربول السابق وديربي كاونتي الحالي، أندريه ويسدوم، لهجوم من قبل عصابة مسلحة، مما أدى إلى ذهابه إلى المستشفى.

وتعرض ويسدوم للطعن والسرقة أثناء زيارته أحد أقاربه في منطقة الميرسيسايد، وأصدر نادي ديربي كاونتي بيانا على موقعه الرسمي قال فيه: «كان أندريه ويسدوم ضحية اعتداء وسرقة غير مبررة، وأصيب بعدة جروح أدت إلى دخوله المستشفى»، بحسب ما ذكرته جريدة «ذا صن» البريطانية.

وأضافت الجريدة: «ويسدوم تعرض لذلك الهجوم المروع أثناء خروجه من سيارته، وأصيب بعدة جروح أدت إلى ذهابه إلى المستشفى، حيث تأتي تلك الحادثة لويسدوم، بعدما شارك بشكل أساسي مع ديربي كاونتي خلال مواجهة فريقه أمام ريدينغ، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث فاز ديربي كاونتي 2-1».

ويلعب ويسدوم لديربي كاونتي منذ العام 2017، وذلك عندما انتقل إليهم قادماً من صفوف ليفربول، وذلك مقابل 2.30 مليون يورو، لتتواصل عملية المتابعة لحالته الصحية من قبل ناديه الحالي.