«أرتور» إلى يوفنتوس رسميا.. تعرف على تفاصيل الصفقة

البرازيلي أرتور ميلو. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي «برشلونة» الإسباني، اليوم الإثنين، انتقال لاعب خط وسطه البرازيلي أرتور ميلو، إلى «يوفنتوس» الإيطالي، في صفقة قيمتها 72 مليون يورو على الأقل.

وقال «برشلونة»، في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «توصل ناديا برشلونة ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب أرتور ميلو، سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة إلى عشرة ملايين كحوافز ومكافآت».

وكان «برشلونة» أعلن أيضًا التعاقد مع لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش آتيًا، من «يوفنتوس»، مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح «برشلونة» في بيانه، أن بيانيتش صاحب الـ(30 عامًا) سيوقع عقدًا مع بطل إسبانيا لأربعة مواسم، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون يورو، تضاف إليها خمسة ملايين من الحوافز والمكافآت، على أن يلتحق بصفوفه بعد نهاية الموسم الحالي.