كيكي عن خلاف ميسي: أمر طبيعي وسنواجه خطر أتلتيكو (فيديو)

خلاف ميسي وسارابيا (صورة مثبتة من الفيديو)

عقد المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، المقرر اقامتها غدًا الثلاثاء على ملعب كامب نو في إطار مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسُئل كيكي عن لقطة لعدسات الكاميرات كشفت حالة من التوتر بين قائد الفريق ليونيل ميسي ومساعد كيكي إيدر سارابيا، في مباراة سلتا فيجو الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقال كيكي عبر المؤتمر المذاع عبر التلفاز والإنترنت «ما حدث بين ميسي وسارابيا أمر طبيعي، هناك تواصل جيد بين الجميع، وهذه أمور بسيطة لا أهتم بها، رأينا جميعًا كم هي صعبة مبارياتنا ضد أتلتيكو مدريد، في الحقيقة هو فريق كبير ولديه طريقته الخاصة في اللعب وسيصعب الأمور علينا كثيرًا، ولكن باقي المباريات ستكون مهمة».

يعاني برشلونة بشدة في الأيام الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني «الليغا»، في ظل النتائج السلبية التي يحققها، والتي منحت صدارة جدول الترتيب لغريمه التقليدي ريال مدريد، حيث ظهر الفريق الكتالوني حامل اللقب، بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، بعيداً عن مستواه المعهود وأهدر عدة نقاط بالسقوط في فخ التعادل مرتين في خمس مباريات فقط منذ العودة بعد توقف أزمة فيروس «كورونا» ليهدر الفريق 4 نقاط مهمة مما منح الصدارة لمنافسه بفارق نقطتين، بعدما كان البارسا هو المتقدم قبل عودة النشاط.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، مقابل 71 لريال مدريد، الذي لم يهدر أي نقطة منذ العودة من تعليق البطولة، وجاء التعادل الأخير لفريق برشلونة مع سيلتا فيجو ليدق ناقوس الخطر داخل قلعة النادي الكتالوني.