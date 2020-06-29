زيدان يخطف صدارة «الليغا» ويضرب كيكي في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 11:54 صباحا
الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

ابتعد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول بهدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري، ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام برشلونة، الذي تعادل مع سلتا فيجو السبت بهدفين، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

ويعد هذا هو الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد والحادي والعشرين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثمان، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لإسبانيول، والثامنة عشرة له هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

فوز الريال أثر سلبا في قلعة النادي الكتالوني، حيث دخل نادي برشلونة في أزمة جديدة، وتسببت نتيجة المباراة الأخيرة في موجة كبيرة من الغضب في غرفة ملابس البلوغرانا، حيث عبر اللاعبون عن إحباطهم الشديد من الطريقة التي يدير بها مدربهم كيكي سيتين المباريات، وفقا لما نقلته جريدة «ماركا» الإسبانية.

وقالت الجريدة إن لاعبي البلوغرانا فقدوا ثقتهم في سيتين وطريقة لعبه، حتى إن بعضهم بات يتجاهل تعليماته بشكل واضح خلال المباريات، وهو ما يتكرر أثناء التدريبات أيضًا، وأشارت «ماركا» إلى أن سيتين لا يكاد يتحدث إلى اللاعبين خلال فترات الاستراحة التي تتخلل المباريات، ويترك الأمر لمساعده إيدير سارابيا، وذلك لأن هناك العديد من اللاعبين يتجاهلونه عندما يتحدث إليهم.

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