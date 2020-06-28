قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يصطدم باليونايتد.. وآرسنال يواجه السيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 10:27 مساء
كأس الاتحاد الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

أُجريت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين شوطي مباراة «نيوكاسل» و«مانشستر سيتي»، التي أٌقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب «سانت جيمس بارك»"، في ربع نهائي البطولة.

وأسفرت القرعة عن مباراة قوية بين «تشيلسي» و«مانشستر يونايتد»، كما يواجه نادي «آرسنال» فريق «مانشستر سيتي»، في دور نصف النهائي للبطولة.

يذكر أن نادي «مانشستر يونايتد» كان أول المتأهلين لدور نصف النهائي بفوزه أمس على «نوريتش سيتي» بهدفين مقابل هدف، بينما تفوق «آرسنال» على «شيفيلد يونايتد» بنفس النتيجة.

أما نادي «تشيلسي» فانتصر على نظيره «ليستر» بهدف نظيف، وفاز «مانشستر سيتي» على نظيره «نادي نيوكاسل» يونايتد بهدفين نظيفين، في آخر مباريات دور ربع النهائي للبطولة.

وتقام مبارتي دور نصف النهائي ومباراة الدور النهائي على ستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

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