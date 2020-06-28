22 حالة كورونا في ناد واحد بالمكسيك

أقر نادي كروز أزول بوجود 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، منها 14 بالفريق النسائي، ليصبح بذلك النادي الذي ظهر به أكبر عدد من الحالات في كرة القدم المكسيكية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها «تم إجراء فحوصات طبية على اللاعبات وأعضاء الجهاز الفني والعاملين، امتثالاً لبروتوكولات العودة إلى التدريبات، وتم الكشف عن 14 حالة، بالإضافة إلى اثنتين محتملتين».

وأضاف البيان «المصابين دون أعراض ويخضعون للملاحظة، وفقاً للبروتوكولات التي وضعتها السلطات الصحية والدوري المكسيكي لكرة القدم»، بحسب ما جاء عبر موقع «أس» الإسباني نقلا عن تويتر.

وفيما يتعلق بفريق الرجال، بقيادة المدرب روبرت سيبولدي، أفاد النادي بأنه تم إجراء فحوصات «كوفيد 19» في 24 يونيو على اللاعبين والمدربين والعاملين، وأسفرت النتائج عن 8 إيجابيات، و7 حالات محتملة، وجميعهم بلا أعراض.