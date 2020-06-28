مهاجم منتخب مصر السابق سليم من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 02:05 مساء
باسم مرسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خالد مهدي أن مهاجم الفريق ومنتخب مصر السابق باسم مرسي سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» كما تردد مؤخرا وأن ما تردد في الساعات الماضية ليس له أي أساس من الصحة.

جاء ذلك ردا على تقارير إعلامية قد أشارت الى تعرض باسم مرسي للإصابة بفيروس كورونا، وقال المهدي «عينة باسم مرسي بعد المسحة الطبية التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية، ولا نعلم لماذا انتشرت تلك الشائعة في الساعات الماضية، باسم مرسي سيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي»، وفقا لموقع يلا كورة.

وأضاف «اتحاد الكرة أخطرنا بنتائج المسحة الطبية التي خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، جميع النتائج جاءت سلبية الحمد لله، نحن نؤيد استئناف الدوري ونقوم بكل الاجراءات الاحترازية من أجل تلك الخطوة».

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