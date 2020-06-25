تشيلسي يمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 11:06 مساء
جانب من مباراة تشيلسي وماشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

منح فريق تشيلسي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى فريق ليفربول، بعدما نجح الأول في تحقيق الفوز على نظيره ماشستر سيتي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج.

سجل أول أهداف المباراة، اللاعب كريستيان بوليسيتش لتشيلسي في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وتعادل لمانشستر سيتي كيفين دي بروين في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ويليان بورخيس دا سيلفا، الهدف الثاني للفريق اللندني.

واستعاد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزا باللقب، وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة سابقة فيما يحتل أرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم ولم يعد بإمكانه اللحاق بليفربول.

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