خطوة واحدة نحو اللقب.. ليفربول يسحق كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

بات ليفربول على بعد خطوة واحدة من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء اليوم الأربعاء على ضيفه كريستال بالاس (4-0)، في المباراة التي أُقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليج.

سجل أهداف ليفربول كل من ترينت ألكسندر أرنولد بالدقيقة (23)، محمد صلاح (44)، فابينيو (55) وساديو ماني (69).

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي يلعب مساء الخميس أمام تشيلسي ضمن الجولة ذاتها.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة من أجل حسم لقب البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، في حال خسر سيتي أو تعادل أمام البلوز مساء الخميس المقبل، في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 في المركز التاسع مؤقتا.