إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:18 مساء
جانب من مباراة إنتر ميلان وساسولو بالدوري الإيطالي. (تويتر)

خطف ساسولو تعادلا ثمينا أمام مستضيفه إنتر ميلان، بنتيجة (3-3)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف ساسولو، كل من فرانشيسكو كابوتو ودومينيكو بيراردي وجيانجياكومو ماجناني، في الدقائق (4، 81 و88)، بينما سجل ثلاثية الإنتر كل من روميلو لوكاكو ركلة جزاء، كريستيانو بيراجي وبورخا فاليرو في الدقائق (41، 46 و85).

بهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الثالث، ليواصل الابتعاد عن المتصدر يوفنتوس (66 نقطة)، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الـ12.

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