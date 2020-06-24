رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري ورفضه منح اللقب للأهلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 09:27 مساء
رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور (أرشيفية : الإنترنت)

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه اليوم الأربعاء، عدم استكمال الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، كما رفض المجلس بالإجماع منح لقب الدوري للأهلي في حال إلغاء المسابقة.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة عصر اليوم، وفقًا لـ«روسيا اليوم» بحضور المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي كارتيرون، والمشرف على الكرة بالنادي، أمير مرتضى، تم خلالها مناقشة كافة الأمور، وتم الاستقرار على عدم استكمال الدوري ورفض منح اللقب للأهلي.

ومن جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، تم الاتفاق  خلالها على رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائي خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التي يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروي.

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