6 حالات إيجابية لـ«كورونا» في ثاني يوم للمسحة بين أندية الدوري المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 01:47 مساء

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اكتشاف ست حالات إيجابية لفيروس «كورونا المستجد» «كوفيد- 19» في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية المصرية، قبل استئناف مسابقة الدوري العام الممتاز وجميع الدرجات الأدنى في المسابقة الكبرى.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: «كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور ست حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، والمدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق».

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي، وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعدا للعودة للتدريبات بعد تطبيق الإجراءات الطبية.

الأندية التي أجرت المسحة الثانية هي: الاتحاد، إنبي، المقاولون، نادي مصر، سموحة، بينما أعلن اتحاد كرة القدم في وقت سابق ظهور نتيجة المسحات التي أجراها لاعبو الأهلي والإنتاج الحربي ونادي طلائع الجيش وحرس الحدود ووادي دجلة وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، التي خضعت لإجراء مسح  فيروس «كورونا».

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