مانشستر سيتي يزاحم على صفقة كوليبالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:02 صباحا
مدافع فريق نابولي كوليبالي (أرشيفية : الإنترنت)

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي هذا الصيف، لا سيما بعد اعتراف مدرب فريق الجنوب جينارو غاتوزو بأن اللاعب سيتم بيعه في الصيف، لينضم السيتي إلى مانشستر يونايتد وليفربول اللذين أبديا رغبة في ضم اللاعب منذ فترة كبيرة، ولكن السيتي يتصدر سباق التوقيع معه، خصوصا أن اللاعب نفسه منفتح على الرحيل والانتقال إلى «البريميرليغ».

ليفربول كان يرغب في ضم كوليبالي لكنه تراجع بسبب تحديد نابولي سعر 90 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه، في الوقت الذي تقدم فيه ليفربول بعرض بلغ 50 مليون استرليني فقط، بينما رفض نابولي التنازل عن 70 مليون جنيه استرليني في المفاوضات نظير الاستغناء عن لاعبه، في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر بأن اللاعب نفسه يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يعتقد اللاعب أن هناك فرصة أفضل له، بحسب جريدة «ذا صن» البريطانية.

أيضا مانشستر يونايتد كان قريبا من خطف كوليبالي الذي كان هدفا لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان كما طارده نيوكاسل، ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى العودة للصدارة من جديد على الصعيدين المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وعلى الصعيد الأوروبي أيضا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يخطط النادي الإنجليزي العريق، لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم.

يونايتد يسعى للحصول على خدمات مدافع نابولي، من أجل تحصين دفاعاته التي ظهرت بحالة سيئة في المواسم الأخيرة، لكنه يواجه أيضا منافسة قوية من بعض جيرانه الإنجليز أمثال ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وكذلك نيوكاسل، الذي سيتغير وضعه في كل شيء مستقبلا.

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