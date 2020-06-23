برايتون يفرض التعادل على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة برايتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

نجح فريق «برايتون»، في فرض التعادل السلبي على نظيره فريق «ليستر سيتي»، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب «ووكرز» ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول من المباراة أفضلية من جانب «برايتون» الذي أهدر ركلة جزاء عن طريق، نيال موباي، بعد أن تصدى شمايكل للركلة، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا.

وواصل «ليستر سيتي» أداءه المتواضع في الشوط الثاني دون أي خطورة على مرمى «برايتون» الذي قدم أداءً جيدًا للغاية طوال المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

بهذه النتيجة رفع فريق «ليستر سيتي» رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، في سلم الترتيب، بينما رفع «برايتون» رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.