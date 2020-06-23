الاتحاد المغربي يحدد موعد الموسم الجديد للدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 08:06 مساء
الوداد المغربي ووفاق سطيف في الدوري المغربي. (إنترنت)

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، انطلاق الموسم المقبل لدوري المحترفين، في 16 أكتوبر المقبل، وستكون انطلاقة الميركاتو الصيفي بداية من 15 سبتمبر المقبل، ولمدة 12 أسبوعًا.

ووجد اتحاد الكرة برئاسة فوزي لقجع، وفقًا لـ«كورة» نفسه مطالبًا، بتجاوز التاريخ السابق للميركاتو الصيفي، وعدم الالتزام به، بعد الارتباك الذي أحدثه وباء «كورونا».

واضطر الاتحاد المغربي لتعليق الأنشطة الكروية بسبب انتشار فيروس كورونا، وبعد مشاورات طويلة واجتماعات متواصلة، تقرر أن يستأنف المنافسات، انطلاقًا من 24 يوليو المقبل.

وستكون هذه المرة الثانية تواليًا الذي ينطلق الدوري المغربي متأخرًا، بعدما حدث الأمر نفسه خلال الموسم الحالي بسبب خلاف حول تحول الفرق لشركات.

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