«كورونا» يصيب أسطورة التنس ديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يونيو 2020, 03:47 مساء
نوفاك ديوكوفيتش (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نجم كرة المضرب الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة اختبار فيروس «كورونا المستجد» الذي خضع له، جاءت إيجابية، ما يجعل منه أبرز اسم في عالم الرياضة يطاله «كوفيد-19».

وجاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، أن اختبار نوفاك ديوكوفيتش جاء إيجابيا بـ«كوفيد-19»، وأنه لا يشعر بأي عوارض، وفقا لما نقلته «فرانس برس».

وانضم ديوكوفيتش بالتالي إلى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، الذين ظهرت إصاباتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة أدريا الاستعراضية، التي ينظمها ديوكوفيتش نفسه في بعض دول البلقان.

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