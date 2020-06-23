غوارديولا: أغويرو في خطر كبير

غوارديولا يطمئن على أغويرو (إنترنت)

تحدث الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن إصابة مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أمس الإثنين، عقب فوزه الكبير بخماسية نظيفة على فريق بيرنلي المتواضع، في أول ظهور لحامل لقب دوري «البريميرليغ»، بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، بسبب جائحة «كورونا المستجد»، مؤكدا أنه قد يغيب عن بقية الموسم، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وقال غوارديولا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «لا تبدو الإصابة جيدة، سنرى ما سيحدث، كان يعاني الشهر الماضي من مشكلة في الركبة، سنرى ما حدث لكن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لبقية الموسم»، وسقط أغويرو تحت ضغط من المدافع بن مي في نهاية الشوط الأول، وقرر حكم الفيديو المساعد أن قائد بيرنلي ارتكب مخالفة ضد مهاجم السيتي.

غادر المهاجم الأرجنتيني الملعب ليلعب غابرييل جيسوس بدلاً منه، وهو المهاجم الوحيد الآخر في قائمة الفريق، بينما لا يمتلك السيتي صاحب المركز الثاني فرصة تقريبا في اللحاق بالمتصدر ليفربول، الذي يتقدم بفارق 20 نقطة مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، وغياب أغويرو سيمثل انتكاسة قوية لآمال غوارديولا في دوري أبطال أوروبا التي يراهن عليها الفريق الإنجليزي هذا الموسم.