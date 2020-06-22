يوفنتوس يحقق أول فوز في زمن «كورونا» بثنائية في شباك بولونيا

جانب من مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي. (تويتر)

حقق فريق يوفنتوس، أول انتصاراته منذ استئناف الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه بولونيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وأتبعه باولو ديبالا بهدف ثانٍ في الدقيقة 36، كما شهدت المباراة طرد البرازيلي دانيلو، لاعب يوفنتوس، في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة عزز اليوفي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بوصوله للنقطة 66، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز العاشر.