ميلان يُسجل رقما مميزا في فوزه الكاسح على ليتشي بالدوري الإيطالي

جانب من مباراة ميلان وليتشي بالدوري الإيطالي. (تويتر)

حقق أيه سي ميلان، فوزاً كبيرًا على ليتشي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من الدوري الإيطالي.

بدأ صامويل كاستييخو التسجيل في الدقيقة 26 لميلان، قبل أن يتعادل مانكوسو للفريق الضيف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ليرد ميلان بهدفين سريعين عن طريق جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 55، وأنتي ريبيتش في الدقيقة 57، قبل أن يُكمل رفائيل لياو رباعية ميلان بهدفٍ في الدقيقة 72.

مُباراة ليتشي اليوم هي الأولى التي يُسجل فيها أربعة لاعبين مُختلفين لميلان في الدوري الإيطالي خلال مُباراة واحدة منذ فوز الفريق الكبير على فيورنتينا في 2015 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيد نقاطه إلى النقطة 39 يحتل بهم المركز السابع خلف نابولي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط ولكنه يتفوق بفارق الأهداف.